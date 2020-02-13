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Путин начал беспокоиться о целостности России

Путин начал беспокоиться о целостности России
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Путин хочет, чтобы юристы занимались написанием правок в Конституцию РФ о запрете "отчуждения территорий России".

Президент РФ Владимир Путин предложил поручить юристам сформулировать норму Конституции о запрете "отчуждения территорий России".

Об этом он сказал на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, реагируя на предложение художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова закрепить в основном законе запрет на отчуждение территорий России.

"Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя", - сказал Машков.

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Он заявил, что в иностранных СМИ, "особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что "пока Путин - президент, мы ничего не сможем сделать, но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется "окно возможностей", возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду".

"У нас переговоры, тем не менее, проходят, с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом", - отреагировал Путин.

Кроме того, Путин поддержал идею вручать текст Конституции гражданам РФ вместе с паспортом.

"Это хорошая идея по поводу вручения Конституции", - сказал он, а также заявил, что русский язык - "это фундаментальная ценность нашей страны, государствообразующий фактор, безусловно, и язык межнационального общения".

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По словам Путина, "участники группы ставят вопрос об усилении статуса русского языка в Конституции, значит - вопрос обоснован", однако стоит подумать, нужно ли в этом отношении что-то менять в Конституции.

Как известно, в 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым и часть Донбасса.

Напомним, Офис президента не исключает новую встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным при соблюдении некоторых условий.

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Россия, Владимир Путин, Конституция РФ.
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