Путин собирается внести поправки в конституцию из-за неудачного сотрудничества с Беларусью

В результате неудачного плана по объединению с Беларусью Президент РФ собирается внести поправки в конституцию.

Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом "Б" для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий закончится в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух чиновников в Кремле, план "А", позволяющий Путину после 2024 года остаться у власти, провалился. Он заключался в том, чтобы убедить белорусского президента Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив Россию и Беларусь, рассказали источники. По их словам, Путин обсуждал с Лукашенко план "А" за месяц до 15 января, когда выступил с посланием Федеральному Собранию и предложил изменить Конституцию.

Поглощение Беларуси Россией позволило бы Путину обойти ограничения президентских сроков, он бы стал лидером нового "Союзного государства". Лукашенко, который когда-то был сторонником слияния, теперь категорически против такой идеи, считают близкие к Кремлю источники. Идею объединения двух стран впервые обсудили в 1999 г. Лукашенко и тогдашний президент России Борис Ельцин.

Лукашенко теперь расплачивается за отказ, пишет Bloomberg: Россия не соглашается поставлять нефть Беларуси на льготных условиях. Дешевая нефть является "жизненно необходимой основой белорусский экономики", так как страна закупает у России, перерабатывает, а потом экспортирует. В январе поставки российской нефти в Беларусь сократились на три четверти, сообщили источники в Кремле. Поставки могут вообще прекратиться, если Лукашенко не разрешит белорусским НПЗ покупать российскую нефть по рыночным ценам, отмечают они.

"Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента", — цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 год). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.