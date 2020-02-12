Скачать
Среда, 12.02.2020
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля

Вода в обмен на Донбасс: В Кремле отвергают идею Арахамии

Вода в обмен на Донбасс: В Кремле отвергают идею Арахамии
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Кремле заявили, что Крым не может быть предметом торгов.

В Кремле отвергли идею обменять подачу воды в Крым на возврат Украине оккупированой части Донбасса.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал Песков, комментируя предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии возобновить поставку воды в Крым в обмен на Донбасс.

Песков рассказал, чем будет заниматься новый глава АП РФ Козак

Песков подчеркнул, что Крым не может быть объектом "каких-либо разменов".

"Что касается Донбасса - это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, возможно ли возобновление контроля над границей в обмен на воду в Крым, Песков ответил: "Тему контроля за границей нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух "самопровозглашенных республик". Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договорённостей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов".

В Кремле назвали главного куратора украинского направления

Как сообщалось ранее, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кремль, Россия, Крым, Донбасс, Водоснабжение, Дмитрий Песков, ОРДЛО, Оккупированный полуостров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
03 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
04 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь