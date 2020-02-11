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Песков рассказал, чем будет заниматься новый глава АП РФ Козак

Песков рассказал, чем будет заниматься новый глава АП РФ Козак
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН

В Кремле подтвердили, что Дмитрий Козак будет выполнять обязанности куратора "украинского вопроса".

В Кремле заявили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак уже курирует "украинское направление" и вопросы "интеграции". Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Могу констатировать, что да – Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означает ли факт встречи помощника президента Украины Андрея Ермака с Козаком, что именно он будет курировать украинское направление в АП РФ.

На уточняющий вопрос, интеграцией кого с кем будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно".

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При этом, по словам Пескова, прошение об отставке Владислава Суркова, который ранее в Кремле курировал "украинское направление", не подписано. "Нет, не подписано. Мы об этом не объявляли", - сказал Песков.

Он подтвердил, что именно Козак будет главным чиновником в АП РФ, который будет заниматься Украиной.

Как сообщалось ранее, Ермак заявил, что встречался с Козаком, которого называют новым "куратором" боевиков на оккупированных территориях Донбасса. По словам Ермака, он представляет Украину в "нормандском формате", хоть и не является "эксклюзивным переговорщиком". При этом он подтвердил, что российскую сторону на переговорах с Украиной представляет именно Козак. С ним Ермак, в частности, уже обсуждал списки для предстоящих обменов удерживаемыми лицами.

Напомним, Дмитрий Песков говорит, что российская сторона пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня победы 9 мая.

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Кремль, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак.
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