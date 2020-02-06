"Демон" американской политики: В Кремле прокомментировали провал импичмента Трампа

В Кремле выразили надежду, что америкнская сторона перестанет использовать РФ в качестве главной политической пугалки.

В Кремле надеются, что после провала импичмента президента США Дональда Трампа Российскую Федерацию перестанут использовать как "главного демона" в американской политике.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, для нас главное - чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо", - сказал Песков.

Он убежден, что как только перестанут это делать, то тогда появятся перспективы к нормализации двусторонних отношений.

"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли новость о решении сената по импчименту.

При этом он добавил, что подобное решение сената достаточно легко прогнозировалось даже не специалистами по США.

Напомним, В Кремле задумались, стоит ли приглашать Владимира Зеленского в Москву, 9 мая, после его слов о причинах начала Второй мировой войны.