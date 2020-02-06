Скачать
Четверг, 06.02.2020
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дія"
Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дія"
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля

"Демон" американской политики: В Кремле прокомментировали провал импичмента Трампа

"Демон" американской политики: В Кремле прокомментировали провал импичмента Трампа
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Кремле выразили надежду, что америкнская сторона перестанет использовать РФ в качестве главной политической пугалки.

В Кремле надеются, что после провала импичмента президента США Дональда Трампа Российскую Федерацию перестанут использовать как "главного демона" в американской политике.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, для нас главное - чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо", - сказал Песков.

В Кремле пока не решили, стоит ли приглашать представителей Польши в Москву

Он убежден, что как только перестанут это делать, то тогда появятся перспективы к нормализации двусторонних отношений.

"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли новость о решении сената по импчименту.

При этом он добавил, что подобное решение сената достаточно легко прогнозировалось даже не специалистами по США.

Напомним, В Кремле задумались, стоит ли приглашать Владимира Зеленского в Москву, 9 мая, после его слов о причинах начала Второй мировой войны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Импичмент, РФ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
02 Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
03 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
04 Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
05 Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: спасатели предупреждают украинцев об опасности
Непогода: спасатели предупреждают украинцев об опасности
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих бригады &quot;Голани&quot;
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Владимир Остапчук публично &quot;потроллил&quot; бывшую жену в соцсетях
Владимир Остапчук публично "потроллил" бывшую жену в соцсетях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь