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В Кремле назвали главного куратора украинского направления

В Кремле назвали главного куратора украинского направления
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: wikimedia.org

Новости Украины:Главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темой" передали именно ему.

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

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Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак.
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