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МИД РФ: Нормандский саммит в апреле под угрозой срыва

МИД РФ: Нормандский саммит в апреле под угрозой срыва
10:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что о дате новой встречи нормандской четверки бессмысленно говорить без выполнения их парижских договоренностей.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

По его словам, из требований так называемого "Парижского пакета" на сегодня выполнен только обмен пленными.

"Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится", - заявил Руденко.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, почему Украина в рамках реализации "Парижского пакета" соглашается на разведение войск на следующих трех участках на линии разграничения на Донбассе.

Загороднюк: Разведение войск на Донбассе имеет исключительно гуманитарное значение

В то же время помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона может договориться о проведении выборов на оккупированном Донбассе.

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Россия, Донбасс, МИД РФ, Андрей Руденко, Нормандский саммит.
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