Пристайко: Вопрос проведения встречи в нормандском формате пока не обсуждается

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не наблюдает никакой подготовки к встрече лидеров нормандской четверки.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об отсутствии подготовки новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Франции, Германии и России) в апреле.

Об этом Пристайко сказал журналистам в Риме, сообщает Reuters.

Он напомнил, что лидеры стран "нормандской четверки" заявляли о намерении встретиться в апреле этого года, но пока он не видит, что ведется соответствующая подготовительная работа для проведения такой встречи.

"До встречи в декабре (подготовка) началась заранее за полгода. Сейчас мы имеем еще два месяца, и я не видел ничего подготовленного. Возможно, это будет более быстрый процесс, чем в прошлый раз, и возможно, мы добьемся большего прогресса. Я извиняюсь, но я сомневаюсь в этом", - подчеркнул Пристайко.

Также глава МИД приветствует последний обмен пленными, состоявшийся в декабре 2019 года, но отметил, что в январе 2020 года погибло больше людей в непрерывных боевых действиях, чем в этот же месяц прошлого года.

"Мы не смогли добиться режима прекращения огня ... Но даже если мы имели только обмен заложниками, это хороший шаг для украинцев", - добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее, 6 февраля Пристайко заявил, что не имеет официальных предложений о встрече глав МИД стран "нормандской четверки" - Украины, Франции, Германии и России.

По результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также лидеры стран "нормандской четверки" поддерживали достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.