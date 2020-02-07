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Венгрия заинтересована в улучшении отношений с Украиной: Пристайко встретился с Сийярто

Венгрия заинтересована в улучшении отношений с Украиной: Пристайко встретился с Сийярто
20:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МИД

Новости Украины:Пристайко и Сийярто обсудили весь спектр повестки дня в украинско-венгерских отношениях.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 7 февраля, провел встречу с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения между странами.

"Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе, имплементацию закона Украины "Об образовании" и вопросы национального меньшинства", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.

В свою очередь Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

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Глава МИД Украины Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 года закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

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МИД, Венгрия, Вадим Пристайко, Петер Сийярто.
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