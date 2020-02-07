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В МИД Венгрии рассказали, от чего зависит встреча Зеленского и Орбана

В МИД Венгрии рассказали, от чего зависит встреча Зеленского и Орбана
13:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Впервые за семь лет состоится заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Венгрией.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что от успеха заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое должно состояться в марте в Будапеште, будет зависеть проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом Сийярто сказал на совместной с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

"В марте в Будапеште мы проведем следующее заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - заявил Сийярто.

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Также он согласился с Кулебой, что недопустима ситуация, что комиссия не проводила заседания в течение семи лет.

"Мы хотим достичь успеха на переговорах в марте и таким образом договориться о построении по крайней мере одного контрольного пропускного пункта на границе", - отметил глава МИД Венгрии.

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"Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, тогда это откроет также путь для встречи весной премьер-министра Венгрии Орбана и президента Зеленского", - подчеркнул Сийярто.

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Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто.
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