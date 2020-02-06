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"Я - профессиональный дипломат": Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке

"Я - профессиональный дипломат": Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке на сегодняшний день не имеют под собой оснований, и отмечает, что такое решение может принять только президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается моей возможной отставки, я – профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен. Тут нет никаких проблем, если кто-то меняет, то это должен быть президент Зеленский", - сказал он в четверг на брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, отвечая на вопрос журналиста.

"Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет поменять, я считаю, что они на сегодняшний момент не имеют под собой никаких… По крайней мере, я и президент Зеленский об этом не говорили", - добавил он.

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Пристайко также, шутя, отметил, что даже знает возможные кандидатуры на свою замену. "Например, мой друг (глава МИД Дании Йеппе Кофод – ред.) был бы прекрасным министром иностранных дел Украины", - сказал он.

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МИД Украины, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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