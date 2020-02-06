Скачать
Четверг, 06.02.2020
Борьба с коронавирусом: ВОЗ проведет глобальный научно-инновационный форум
Борьба с коронавирусом: ВОЗ проведет глобальный форум
Оржель: Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах
Оржель: Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах
Украинские хоккеисты крупно проиграли Казахстану в олимпийской квалификации
Украинские хоккеисты крупно проиграли Казахстану в олимпийской квалификации
Церемония "Оскар-2020": где и когда смотреть
Церемония "Оскар-2020": где и когда смотреть

Деоккупация Крыма и Донбасса: Пристайко поучаствует в Генассамблее ООН

Деоккупация Крыма и Донбасса: Пристайко поучаствует в Генассамблее ООН
18:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко в конце февраля посетит Вашингтон и Нью-Йорк.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в конце февраля посетит Вашингтон и Нью-Йорк.

"Я могу подтвердить, что я планирую визит в конце февраля, не только в Вашингтон, но и в Нью-Йорк", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Дании в Киеве в четверг.

"В Нью-Йорке состоится Генеральная Ассамблея ООН, событие высокого уровня, которое требует участие министра, в ходе которого мы расскажем о том, что произошло за год на оккупированных территориях, каким образом мы пытаемся развязать войну, которая есть на Востоке, по оккупации Крыма и Востока Украины ", - добавил Пристайко.

В Украину едет глава МИД Дании

Он отметил, что в Вашингтоне у него будет встреча в Государственном департаменте и Конгрессе, также будет проведено собрание послов Украины, которые находятся в Северной и Южной Америке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Нью-Йорк, МИД Украины, Генеральная ассамблея ООН, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
02 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
03 Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
04 Першение в горле: самые распространенные причины
05 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
SIM-карты по паспортам: мнение Дубилета
SIM-карты по паспортам: мнение Дубилета
Деоккупация Крыма и Донбасса: Пристайко поучаствует в Генассамблее ООН
Пристайко поучаствует в Генассамблее ООН
&quot;Раскладушку&quot; Motorola RAZR выпустят в золотой расцветке (Фото)
"Раскладушку" Motorola RAZR выпустят в золотой расцветке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь