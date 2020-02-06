Деоккупация Крыма и Донбасса: Пристайко поучаствует в Генассамблее ООН

Новости Украины:Вадим Пристайко в конце февраля посетит Вашингтон и Нью-Йорк.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в конце февраля посетит Вашингтон и Нью-Йорк.

"Я могу подтвердить, что я планирую визит в конце февраля, не только в Вашингтон, но и в Нью-Йорк", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Дании в Киеве в четверг.

"В Нью-Йорке состоится Генеральная Ассамблея ООН, событие высокого уровня, которое требует участие министра, в ходе которого мы расскажем о том, что произошло за год на оккупированных территориях, каким образом мы пытаемся развязать войну, которая есть на Востоке, по оккупации Крыма и Востока Украины ", - добавил Пристайко.

Он отметил, что в Вашингтоне у него будет встреча в Государственном департаменте и Конгрессе, также будет проведено собрание послов Украины, которые находятся в Северной и Южной Америке.