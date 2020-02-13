В Кремле заявили об уважении Путина к народу Украины

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с глубоким уважением относится к украинскому народу.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относится к украинскому народу, несмотря на негативное отношение россиян к Украине, о чем свидетельствуют результаты соцопросов.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Здесь я не знаю, идет ли речь о 50% (негативных оценок россиян к Украине - ред), но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств в Украине мы не слышали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле объясняют, что половина россиян негативно относятся к Украине.

При этом он подчеркнул, что в Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям.

"Я не знаю, как они заметили. Там, понимаете, форма вопросов, характер вопросов, последовательность - это все, скажем так, инструментарий, который может не всегда давать достоверную картину. Опять же, не зная об этом, вот недавно у нас был опрос по уровню доверия к Путину. Вы знаете, что он среди социологов вызвал очень жаркую дискуссию. Там начались даже обвинения в манипулировании. Но очевидно, что вот этим инструментарием можно зачастую играть, как в наперстки", - сказал Песков.

Как подчеркнул Песков, он воздержится от комментариев по исследованию."Не знаю, насколько это достоверное исследование", - заявил пресс-секретарь Путина, отметив, что не знает, кого спрашивали, в каких регионах, какова выборка, что за фокус-группы.

В то же время Песков утверждает, что"русофобию несколько лет возводили в Украине в ранг государственной политики."

"Русофобия возведена, ну, по крайней мере, была возведена на протяжении последних нескольких лет буквально в ранг государственной политики, внутренней государственной политики в Украине. И конечно, это не могло не дать свои результаты печальные в плане, ну, скажем так, провоцирования таких негативных настроений в отношении нашей страны. Это можно с сожалением констатировать", - сказал Песков.

По его словам, потребуется продолжительное время,"даже при изменении русофобской политики, чтобы сбалансировать ту атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений"."Собственно, родственных", - считает Песков.

Как сообщалось ранее, согласно результатам социологического опроса, проведенного российским Левада-Центром, за четыре месяца практически вдвое возросло количество россиян, которые негативно относятся к Украине. На вопрос"Как в целом Вы относитесь сейчас к Украине?" 20% респондентов ответили:"Очень плохо", 27% -"В основном плохо". При этом 36% указали"В основном хорошо", а 6% -"Очень хорошо" Затруднились с ответом 11% опрошенных.

В сентябре 2019 года было меньше россиян, которые относились к Украине негативно. Тогда 12% респондентов указывали, что к Украине относятся"очень плохо", 19% -"в основном плохо". 47% -"в основном хорошо", 9% -"очень хорошо". Затруднялись с ответом 13%.

Напомним, главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.