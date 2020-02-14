"Очередной всплеск русофобии": Россия отреагировала на новые санкции США

Посольство России в Вашингтоне считает, что введение санкций США против трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".

Об этом говорится на странице диппредставительства РФ в Facebook.

Как отметили в посольстве, для введения ограничительных мер нужны веские основания.

"Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила", - заявили в посольстве России.

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Госдеп США внес в Федеральный реестр страны информацию о введении санкций против России. Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Кроме того, Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.