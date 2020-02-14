Скачать
Пятница, 14.02.2020
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

"Очередной всплеск русофобии": Россия отреагировала на новые санкции США

"Очередной всплеск русофобии": Россия отреагировала на новые санкции США
09:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Посольство России в Вашингтоне считает, что введение санкций США против трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".

Об этом говорится на странице диппредставительства РФ в Facebook.

Как отметили в посольстве, для введения ограничительных мер нужны веские основания.

"Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила", - заявили в посольстве России.

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Госдеп США внес в Федеральный реестр страны информацию о введении санкций против России. Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Кроме того, Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Россия, Санкции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
02 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
03 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
04 Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
05 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине стало меньше наличных денег
Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман
Ермак отреагировал на расследование поездки Зеленского в Оман
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь