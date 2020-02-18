Курс валют на 18 февраля: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 18 февраля, курс доллара на уровне 24,44 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 24,4456 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет 24,4470 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 18 февраля:

USD — 24,4456 грн за 1 доллар;

— 24,4456 грн за 1 доллар; EUR — 26,4954 грн за 1 евро;

— 26,4954 грн за 1 евро; PLN — 6,2223 грн за 1 польский злотый;

— 6,2223 грн за 1 польский злотый; RUB — 3,8485 грн за 10 рублей;

— 3,8485 грн за 10 рублей; BYN — 11,1187 грн за 1 белорусский рубль;

— 11,1187 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 4,0385 грн за 1 турецкую лиру;

— 4,0385 грн за 1 турецкую лиру; MDL — 1,3823 грн за 1 молдавский лей.

— 1,3823 грн за 1 молдавский лей. GBP — 31,8208 грн за 1 фунт стерлингов;

— 31,8208 грн за 1 фунт стерлингов; CHF — 24,8937 грн 1 швейцарский франк;

— 24,8937 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,5015 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 17 февраля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,48 гривен за доллар, курс в покупке - 24,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,53 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 февраля справочный курс на уровне 24,45 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 февраля (24,44 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,52 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,67 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,31 - 14 февраля), продажи - 24,52 (24,53 - 14 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,32 (26,34 - 14 февраля), продажи - 26,67 (26,71 - 14 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,54 - 14 февраля), продажи 3,90 (3,88 - 14 февраля) грн за 10 рублей.