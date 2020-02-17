Курс валют на 17 февраля: гривня начала неделю ростом

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 24,447 гривен за 1 доллар (-0,0325 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет 24,4795 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 15 февраля:
Скриншот (bank.gov.ua)
В то же время в обменных пунктах Украины 14 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 26,71 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,31 (24,39 - 13 февраля), продажи - 24,53 (24,59 - 13 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,45 - 13 февраля), продажи - 26,71 (26,80 - 13 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 13 февраля), продажи 3,88 (3,90 - 13 февраля) грн за 10 рублей.
Напомним, объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за январь сократился на 3,7% - до 370 млрд грн.
Национальный банк Украины разрешит бизнесу свободную покупку валюты без ограничений обязательствами по внешнеэкономическим контрактам при ясности относительно дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.