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Курс валют на 17 февраля: гривня начала неделю ростом

Курс валют на 17 февраля: гривня начала неделю ростом
08:39 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 февраля, курс доллара на уровне 24,44 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 24,447 гривен за 1 доллар (-0,0325 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет 24,4795 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 15 февраля:

  • USD — 24,447 грн за 1 доллар;
  • EUR — 26,4944 грн за 1 евро;
  • PLN — 6,2366 грн за 1 польский злотый;
  • RUB — 3,8468 грн за 10 рублей;
  • BYN — 11,1295 грн за 1 белорусский рубль;
  • TRY — 4,03 грн за 1 турецкую лиру;
  • MDL — 1,3808 грн за 1 молдавский лей.
  • GBP — 31,7982 грн за 1 фунт стерлингов;
  • CHF — 24,9091 грн 1 швейцарский франк;
  • CNY — 3,4986 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

В то же время в обменных пунктах Украины 14 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 26,71 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,31 (24,39 - 13 февраля), продажи - 24,53 (24,59 - 13 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,45 - 13 февраля), продажи - 26,71 (26,80 - 13 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 13 февраля), продажи 3,88 (3,90 - 13 февраля) грн за 10 рублей.

Напомним, объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за январь сократился на 3,7% - до 370 млрд грн.

Национальный банк Украины разрешит бизнесу свободную покупку валюты без ограничений обязательствами по внешнеэкономическим контрактам при ясности относительно дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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