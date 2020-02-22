Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
"Этот год будет лучше": Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

Последствия коронавируса: МВФ дал печальный прогноз о росте глобальной экономики

Последствия коронавируса: МВФ дал печальный прогноз о росте глобальной экономики
18:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:В МВФ ухудшили прогнозы о росте глобальной экономики на фоне распространения коронавируса.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20, прошедшей в Эр-Рияде, заявила, что МВФ на фоне вспышки нового коронавируса COVID-19 изменил прогноз глобального роста экономики, снизив его на 0,1%.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"В январе мы прогнозировали укрепление мирового роста с 2,9 процента в прошлом году до 3,3 процента в этом году. С тех пор COVID-19 - чрезвычайная ситуация в области здравоохранения во всем мире - нарушает деятельность в Китае", - сказала Георгиева.

"Этот год будет лучше": Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%

По ее словам, власти Китая работают над смягчением негативного влияния на экономику с помощью кризисных мероприятий, обеспечения ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки.

"В нашем текущем базовом сценарии объявленные ранее политики реализуются, и экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате, воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным. При таком сценарии к 2020 году рост для Китая составит 5,6%. Это на 0,4% ниже, чем январский экономический прогноз. Глобальный рост будет примерно на 0,1% ниже", - заявила глава МВФ.

В то же время, по её словам, фонд также рассматривает более сложные сценарии, согласно которым распространение вируса продлится дольше и в более глобальном масштабе, а последствия для экономического роста будут более длительными.

"Мы знаем всех этих лиц": в МВД обещают проверить состояние здоровья украинцев с поезда "Киев-Москва"

"Глобальное сотрудничество имеет важное значение для сдерживания COVID-19 и его экономического воздействия, особенно если вспышка окажется более устойчивой и широко распространенной. Чтобы быть должным образом подготовленными, сейчас самое время признать потенциальный риск для уязвимых государств и стран со слабыми системами здравоохранения. МВФ готов оказать помощь, в том числе через наш Фонд защиты от стихийных бедствий и помощи, который может предоставить гранты для облегчения бремени задолженности нашим беднейшим и наиболее уязвимым членам", - добавила Георгиева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Финансы, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
04 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
05 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество зараженных в Италии стремительно растет
Количество зараженных в Италии стремительно растет
&quot;Результаты положительные&quot;: эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Brexit: Британия возвращает &quot;культовый&quot; дизайн паспортов (Фото)
Британия возвращает "культовый" дизайн паспортов
Номер один для удобрения: &quot;необычная&quot; подкормка растений на Марсе
Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь