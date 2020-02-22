"Мы знаем всех этих лиц": в МВД обещают проверить состояние здоровья украинцев с поезда "Киев-Москва"

Новости Украины:У украинцев с поезда "Киев-Москва" на границе будут проверять состояние здоровья.

Украинцы, которые были в вагоне, отцепленном в российском Брянске, при возвращении домой на границе будут проверены на состояние здоровья.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы знаем всех этих лиц, наши дипломатические учреждения контактируют с ними. Если эти граждане будут возвращаться в Украину, мы просим их сообщать об этом на границе, чтобы мы также обследовали наших граждан. То есть в случае возвращения на границе будем проверять температуру и наличие других признаков возможных заболеваний наших граждан", - сказал Геращенко.

Как сообщалось, 21 февраля российские СМИ сообщили о том, что гражданку Китая с высокой температурой сняли с поезда "Киев-Москва" в Брянске и отправили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона, в котором она ехала, направили на карантин в Брянскую горбольницу. Сам вагон отцепили на станции в Брянске.

Позднее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что у гражданки Китая не подтверждено инфицирование коронавирусом.