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МВД о беспорядках в Новых Санжарах: Те, кто совершил преступные действия, должны понести наказание

МВД о беспорядках в Новых Санжарах: Те, кто совершил преступные действия, должны понести наказание
16:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:СБУ и полиция проверяют информацию о провокаторах в Новых Санжарах.

Правоохранители проверяют информацию относительно провокаторов и устанавливают роль каждого причастного к беспорядкам в пгт Новые Санжары во время протестов против приема на обсервацию эвакуированных из Китая.

Об этом сегодня, 22 февраля, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга в Новых Санжарах, сообщает МВД.

"Мы физически устанавливаем каждого человека, участвовавшего в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения. Мы работаем с широким объемом информации и показаний. Поэтому и СБУ, и НПУ проверяют всю информацию о наличии в Новых Санжарах провокаторов", - подчеркнул Варченко.

По его словам, сейчас установлены более 25 человек правонарушителей - жителей Новых Санжар или района, полиция проверяет информацию о неместных участниках. Сегодня одному из задержанных за насильственные действия в отношении полицейского будет избираться судом мера пресечения, правоохранители будут настаивать на взятии под стражу.

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Как отметил Варченко, в Новых Санжарах имеются признаки дезинформации и паники, которая сознательно сеялась среди людей. И полиция учитывает эти обстоятельства.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы дегуманизировать местное население, мы хотим, чтобы люди как можно быстрее преодолели ситуацию, которую допустили 20 февраля в рамках своего населенного пункта. Те, кто совершил преступные действия, должны понести наказание. Будут учтены как смягчающие. так и отягчающие обстоятельства", - отметил Варченко.

Как сообщал Укринформ, для задержанного во время столкновений в Новых Санжарах на Полтавщине мужчины, который в нетрезвом состоянии пытался наехать автомобилем на нацгвардейцев и полицейских, правоохранители будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары Полтавской области для размещения на обсервацию в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, во время которых пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

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Новые Санжары в тот день посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Игорь Клименко, Премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая впоследствии приняла решение провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными.

Из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны. Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

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СБУ, Полиция, МВД, Коронавирус, Новые Санжары.
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