Протесты в Новых Санжарах: Данилов заявляет о профессиональных подстрекателях

Новости Украины:Алексей Данилов говорит, что во время протестов в Новых Санжарах были замечены профессиональные подстрекатели.

Во время протестов, которые сопровождали прибытие в Новые Санжары Полтавской области эвакуированных из Уханя граждан, в толпе были "профессиональные" подстрекатели.

Об этом сегодня на брифинге возле медцентра в Новых Санжарах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает корреспондент Укринформа.

"В том, что здесь происходило, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают. Но и СБУ и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию ", - сказал Данилов.

По его словам, есть профессиональные подстрекатели. "Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи "в спортивной одежде", - добавил он.

Секретарь СНБО не захотел называть города, из которых прибыли провокаторы, но на уточняющий вопрос подтвердил, что они подстрекали людей в толпе.

Данилов также сказал, что ситуация в Новых Санжарах сегодня вполне контролируемая.

Как сообщалось ранее, утром 20 февраля в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары Полтавской для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных в медицинском центре. Вечером произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский.

Полиция задержала 24 участника беспорядков. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что шести из них готовятся подозрения.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 21 февраля сказал, , что во время беспорядков в Новых Санжарах телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки - по его словам, это "известные миру" вирусологи "в спортивных костюмах", которые ранее протестовали против рынка земли под видом аграриев.