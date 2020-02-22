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"Результаты положительные": эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование

"Результаты положительные": эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
14:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Во время сегодняшнего обследования эвакуированных из Уханя украинцев, признаков коронавируса не было обнаружено.

Симптомов коронавируса COVID-19 у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые проходят обсервацию в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области, по состоянию на утро не выявлено.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в ходе брифинга о пребывании на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области эвакуированных из китайского Уханя украинских и иностранных граждан.

"Результаты утреннего медицинского обследования положительные. Ни у одного человека, из тех, кто находится в обсервации, не выявлено признаков заболевания. Они проходят обследование два раза в день. Также эпидемиологи будут брать образцы крови на обследование. Как вы знаете, в Украине появилась тест-система. Образцы будут направлены в киевскую лабораторию. В дальнейшем каждые три дня будут проводиться обследования", - отметил чиновник.

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По словам Коваля, украинцы и иностранцы, которые проходят обсервацию, не нуждаются в продуктах питания и обеспечены всем необходимым.

Как сообщалось ранее, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Минздрав, Дмитрий Коваль, Коронавирус, Новые Санжары.
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