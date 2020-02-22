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Эвакуация из Уханя: доктор Комаровский едет в Новые Санжары

Эвакуация из Уханя: доктор Комаровский едет в Новые Санжары
14:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Доктор Комаровский расскажет жителям Новых Санжар о коронавирусе.

Известный педиатр Евгений Комаровский сегодня посетит Новые Санжары Полтавской области и расскажет жителям населенного пункта о коронавирусе COVID-19.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сегодня на брифинге в Новых Санжарах, где в медцентре Нацгвардии проходят обсервацию эвакуированные 20 февраля из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев.

По его словам, приезд известного педиатра запланирован на 15:00.

"Комаровский расскажет о коронавирусе и о необходимости делать прививки от других болезней", - отметил Данилов.

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Известный врач также будет призвать жителей Новых Санжар с понедельника вести своих детей в школу и детский сад и не бояться вируса.

В прошлую пятницу, 21 февраля, в Новых Санжарах родители не пускали своих детей в школу и детсад.

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Как сообщалось ранее, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Однако эвакуированных поселили на 14-дневную обсервацию.

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Коронавирус, Евгений Комаровский, Алексей Данилов, Новые Санжары.
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