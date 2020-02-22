Скачать
Суббота, 22.02.2020
Больная китаянка на поезде "Киев-Москва": украинцы возвращаются домой
Больная китаянка на поезде "Киев-Москва": украинцы возвращаются домой
Гибель экс-главы "Интера": Atlantic Group подтвердил информацию
Гибель экс-главы "Интера": Atlantic Group подтвердил информацию
Роналдо провел тысячный матч в карьере
Роналдо провел тысячный матч в карьере
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

В Мининфраструктуры рассказали о "положительной динамике" в развитии сотрудничества с Венгрией

В Мининфраструктуры рассказали о "положительной динамике" в развитии сотрудничества с Венгрией
20:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Мининфраструктуры

Новости Бизнеса:Стороны обсудили либерализацию условий автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией, реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Украина и Венгрия работают над либерализацией условий автомобильных перевозок в ближайшей перспективе.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил по итогам встречи с государственным секретарем по вопросам транспорта Министерства инноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци, информирует Министерство инфраструктуры Украины.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Криклия для участия в международной конференции "Европа Карпат" 21-22 февраля в г. Красичин (Республика Польша).

"Развитие сотрудничества между Украиной и Венгрией имеет положительную динамику. Украинской стороной разработан проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение о международном автомобильном сообщении, которым предусматривается либерализация двусторонних и транзитных грузовых перевозок, а также нерегулярных пассажирских перевозок. Нужно также отвечать требованиям времени - делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозку должны быть заменены удобными электронными сервисами", - подчеркнул Криклий.

"Этот год будет лучше": Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%

Он также сообщил, что сейчас прорабатывается реализация совместных проектов, направленных на улучшение приграничной транспортной инфраструктуры, в частности, строительство объездной автомобильной дороги г. Берегово и с. Астей до МАПП "Лужанка" и мостовой переход в международном-автомобильном пункте пропуска "Захонь-Чоп".

"Украина и Венгрия являются важными участниками "Инициативы трех морей". И развитие транспортного сообщения между нашими странами будет способствовать реализации трансграничных стратегических проектов по международной логистике по осям Восток-Запад и Север-Юг", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ

В свою очередь министр инноваций и технологий Венгрии отметил динамичное развитие сотрудничества между Венгрией и Украиной в области транспортной инфраструктуры и важность соединения транспортных коридоров обеих стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Ласло Мошоци.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
02 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
03 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
04 Последствия коронавируса: МВФ дал печальный прогноз о росте глобальной экономики
05 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество зараженных в Италии стремительно растет
Количество зараженных в Италии стремительно растет
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Николай Семена: РФ прилагает большие усилия для замещения населения в Крыму
РФ прилагает большие усилия для замещения населения в Крыму
Номер один для удобрения: &quot;необычная&quot; подкормка растений на Марсе
Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь