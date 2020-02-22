В Мининфраструктуры рассказали о "положительной динамике" в развитии сотрудничества с Венгрией

Новости Бизнеса:Стороны обсудили либерализацию условий автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией, реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Украина и Венгрия работают над либерализацией условий автомобильных перевозок в ближайшей перспективе.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил по итогам встречи с государственным секретарем по вопросам транспорта Министерства инноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци, информирует Министерство инфраструктуры Украины.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Криклия для участия в международной конференции "Европа Карпат" 21-22 февраля в г. Красичин (Республика Польша).

"Развитие сотрудничества между Украиной и Венгрией имеет положительную динамику. Украинской стороной разработан проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение о международном автомобильном сообщении, которым предусматривается либерализация двусторонних и транзитных грузовых перевозок, а также нерегулярных пассажирских перевозок. Нужно также отвечать требованиям времени - делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозку должны быть заменены удобными электронными сервисами", - подчеркнул Криклий.

Он также сообщил, что сейчас прорабатывается реализация совместных проектов, направленных на улучшение приграничной транспортной инфраструктуры, в частности, строительство объездной автомобильной дороги г. Берегово и с. Астей до МАПП "Лужанка" и мостовой переход в международном-автомобильном пункте пропуска "Захонь-Чоп".

"Украина и Венгрия являются важными участниками "Инициативы трех морей". И развитие транспортного сообщения между нашими странами будет способствовать реализации трансграничных стратегических проектов по международной логистике по осям Восток-Запад и Север-Юг", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

В свою очередь министр инноваций и технологий Венгрии отметил динамичное развитие сотрудничества между Венгрией и Украиной в области транспортной инфраструктуры и важность соединения транспортных коридоров обеих стран.