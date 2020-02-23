Правительство урежет дотации аграриям до 50 миллионов

Новости Бизнеса:В 2020 году Кабмин планирует ограничить господдержку аграриев.

Кабинет министров в 2020 году планирует ограничить господдержку аграриев на уровне 50 миллионов гривен на одного субъекта с учетом связанных лиц.

На заседании правительства 19 февраля было принято постановление, которым определены направления государственной поддержки на 2020 год.

"В 2020 году будет установлено максимальную сумму господдержки на одного субъекта с учетом связанных лиц в размере 50 млн грн", - сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Напомним, 4 миллиарда государственной поддержки аграриев будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее.

Украинские аграрии в 2019 году в рамках программы господдержки приобретения отечественной техники и оборудования приобрели их на сумму более 5,77 млрд грн, что на 31,2% больше, чем в 2018 году.

5-го февраля Кабинет министров на заседании принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.