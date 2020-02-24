Президент ветировал закон о едином счете для налогов с "табачной" правкой

Новости Бизнеса:Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 4 октября 2019 года закон №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого взноса на общегосударственное социальное страхование.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, президент вернул документ с предложениями 19 февраля (текст на сайте Верховной Рады пока отсутствует).

В Министерстве финансов отмечают, что причиной возврата послужила поправка, которая по своей сути не связана с содержанием законопроекта.

Цель закона ввести единый счет для уплаты налогов и сборов, что должно решить многие технические проблемы при перечислении этих платежей, оптимизировать работу налоговых органов и упростит жизнь бизнесу, подчеркивают в Минфине.

При этом внесенная на комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поправка касалась не единого счета, а наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

В Минфине напоминают, что эта поправка вызвала возмущение производителей табачной отрасли и даже приостановку производства на нескольких фабриках.

"В результате недовыполнение плана по сбору акцизного налога составило около 3 млрд грн. То есть задержка очень нужного бизнесу законопроекта из-за вредящей поправки - это не только потеря времени, но и ущерб для всей страны", - отмечают в Минфине.

Кабмин предложил президенту ветировать законопроект №1049. "Надеемся, что Верховная Рада вскоре проголосует текст без правки и будет дан старт внедрению единого счета", - уверены в Минфине.