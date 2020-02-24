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Мировая нефть дешевеет из-за коронавируса

Мировая нефть дешевеет из-за коронавируса
11:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на опасениях глобального распространения эпидемии коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 57,07 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,44%.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,71 (2,95%) – до $56,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,48 (2,77%) – до $51,90 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,33 в пользу Brent.

Стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель

По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону финансового конгломерата ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, "медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так", сказал он в комментарии FT.

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Нефть, Brent, Цены на нефть, Кронавирус.
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