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Понедельник, 24.02.2020
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Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых

Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-70 млн тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2020 году на уровне 65-70 млн тонн против 75 млн тонн в 2019 году.

"Погодные условия благоприятные для зерновых - взвешенный прогноз урожая в диапазоне 65-70 млн тонн в 2020 году", - сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Минэкономики, составил около 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

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Напомним, Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 20 февраля 2020 года экспортировала 38,99 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 7,9 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

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АПК, Зерновые, Урожай зерновых, Аграрии, Минэкономики.
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