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Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет

Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
19:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Кабмин намерен ликвидировать все теневые рынки в Украине.

Кабинет министров намерен ликвидировать все теневые рынки в Украине.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам рабочей поездки в Черниговскую области, где он инспектировал состояние лесного хозяйства в регионе.

"Теневых рынков и схем в Украине не будет. Все теневые рынки правительство ликвидирует. Речь идет, в частности, и о нелегальных лесопильнях по всей стране", - отметил он.

По словам премьера, он дал поручение руководителям облгосадминистраций принять действенные меры по внедрению электронного учета древесины всеми лесопользователями, а руководству Гослесагентства – сформировать карту мест легального переработки древесины с возможностью предоставления общественностью сообщений о незаконных лесопильные.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук неоднократно заявлял о необходимости борьбы с теневой экономикой, что является одним из приоритетных направлений деятельности правительства.

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Все по теме:

Теневая экономика, Гослесагентство, Алексей Гончарук, Лесопилки.
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