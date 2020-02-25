Скачать
Вторник, 25.02.2020
Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет
Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет
Нацбанк напечатал первую партию обновленных 200-гривневых банкнот
С сегодняшнего дня введены в обращение обновленные 200 гривен
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Украина расширила регулярное авиасообщение с Турцией

Украина расширила регулярное авиасообщение с Турцией
11:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:По результатам переговоров на уровне авиационных властей Украина существенно расширила регулярное авиасообщение с Турцией.

Авиационные власти Украины и Турции договорились о существенном расширении регулярного авиасообщения, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"По результатам успешных переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турции было существенно расширено регулярное авиасообщение с Турецкой Республикой. Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для сообщения Одесса - Стамбул снято ограничение на количество рейсов. Грузовые перевозки - также без ограничений", - заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, теперь 11 городов Украины имеют возможность прямого авиационного сообщения с Турцией: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье.

"Это - толчок к развитию региональных аэропортов. Спасибо Госавиаслужбе за хорошую работу. Не останавливаемся на достигнутом. Шагаем уверенно и на запад к "Открытому Небу", - заявил министр.

Глава Министерства также подчеркнул, что расширение регулярного международного и внутреннего авиасообщения украинских городов является важной частью комплексного развития авиационной отрасли Украины.

"Мы либерализируем международные авиаперевозки, модернизируем региональные аэропорты, создаем равные условия для захода авиакомпаний и развития прозрачного и конкурентного рынка пассажирских и грузовых перевозок авиатранспортом", - отметил Криклий.

В Стамбуле прошел протест против оккупации Россией Крыма

Как сообщается на сайте Мининфраструктуры, по результатам переговоров с Турцией была установлена следующая частота для осуществления пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для назначенных авиакомпаний каждой стороны): Киев - Стамбул 24 рейса; Одесса - Стамбул без ограничений; Львов - Стамбул 28 рейсов; Херсон - Стамбул 21 рейс; Запорожье - Стамбул 21 рейс; Харьков - Стамбул 28 рейсов; Винница – Стамбул 14 рейсов; Николаев - Стамбул 14 рейсов; Ивано-Франковск - Стамбул 14 рейсов; Днепр, Черновцы, Севастополь - Стамбул по 7 рейсов на каждом маршруте Донецк, Симферополь – Стамбул - без ограничений; Киев - Измир21 рейс; Киев - Даламан 10 рейсов; Киев - Анкара, без ограничений.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Украина и Катар подписали протокол о либерализации авиаперевозок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Самолет, Министерство инфраструктуры Украины, Авиасообщение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию, которая "может стать войной"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
На Закарпатье у местного жителя подозревают коронавирус
На Закарпатье у жителя подозревают коронавирус
В Японии скончался старейший мужчина планеты
В Японии скончался старейший мужчина планеты
Участница &quot;Женского Квартала&quot; впервые станет мамой (Фото)
Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь