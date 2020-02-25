В Минэкоэнерго поделились идеями по "стимуляции национального производителя электромобилей"

Новости Бизнеса:Украина после прихода крупного инвестора будет стимулировать производство электромобилей вместо льгот на их ввоз.

Приход в Украину крупного инвестора для производства электромобилей может развернуть государственную политику – переход от налоговых льгот на импорт электромобилей к стимулированию их выпуска, сообщил заместитель министра энергетики и охраны окружающей среды Алексей Рябчин.

"К нам заходит инвестор, который намерен строить завод по электромобилях и создавать тут или крупноузловую сборку, или вообще полноценную сборку украинских электромобилей. Тогда нам нужно отменять стимулирующие импорт меры - нулевой акциз и нулевой НДС - и стимулировать национального производителя", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Форума реформ" во вторник.

Переговоры о таких инвестициях ведутся, отметил замминистра.

"Мы ждем инвестора, ведутся разные переговоры. Но пока льготы на ввоз стимулируют развитие сети электрозарядок. Увеличивается зарядная инфраструктура. Развитие рынка дает сигнал инвесторам", - сказал Рябчин.

Импорт в Украину электромобилей до 31 декабря 2022 года освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора.