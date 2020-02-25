Когда, как не сейчас?: Гончарук призвал бизнес не медлить и инвестировать в Украину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук привал бизнес инвестировать в Украину, отметив, что сейчас для этого лучшее время.
Об этом он сказал в ходе Украинского энергетического форума в Киеве.
"Украина сейчас - прекрасная страна, чтобы сюда инвестировать. Тут серьезно изменился бизнес-климат, тут во власти на высоком уровне честные, порядочные профессиональные люди", - заявил Гончарук.
"И сейчас, я уверен, лучшее время, чтобы инвестировать в Украину, делать тут бизнес, развивать украинскую экономику и энергетику", - добавил премьер.
Как сообщалось ранее, в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны заверил, что будет бороться за каждую "копейку", инвестированную в Украину.
Президент отметил, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, поскольку еще много реформ впереди, в частности, судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.
Напомним, Алексей Гончарук говорит, что в правительстве коррупции нет, однако она осталась на местах и на среднем уровне.