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Когда, как не сейчас?: Гончарук призвал бизнес не медлить и инвестировать в Украину

Когда, как не сейчас?: Гончарук призвал бизнес не медлить и инвестировать в Украину
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Премьер-министр Украины считает, что сейчас наиболее подходящее время для инвестиций в Украину.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук привал бизнес инвестировать в Украину, отметив, что сейчас для этого лучшее время.

Об этом он сказал в ходе Украинского энергетического форума в Киеве.

"Украина сейчас - прекрасная страна, чтобы сюда инвестировать. Тут серьезно изменился бизнес-климат, тут во власти на высоком уровне честные, порядочные профессиональные люди", - заявил Гончарук.

"И сейчас, я уверен, лучшее время, чтобы инвестировать в Украину, делать тут бизнес, развивать украинскую экономику и энергетику", - добавил премьер.

Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет

Как сообщалось ранее, в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны заверил, что будет бороться за каждую "копейку", инвестированную в Украину.

Президент отметил, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, поскольку еще много реформ впереди, в частности, судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

Напомним, Алексей Гончарук говорит, что в правительстве коррупции нет, однако она осталась на местах и на среднем уровне.

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Инвестиции, Бизнес, Кабмин, Алексей Гончарук, Энергетический форум.
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