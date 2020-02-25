Гончарук: Коррупции в правительстве нет

Новости Украины:Алексей Гончарук говорит, что в правительстве коррупции нет, однако она осталась на местах и на среднем уровне.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверяет, что в правительстве нет коррупции.

Об этом он сказал во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс".

"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что в высшем уровне украинской власти сейчас коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. И я абсолютно уверен в том, что наши министры, новые, профессиональные, молодые, не имеют этого очень серьезного недостатка", - отметил премьер.

В то же время, он выразил мнение, что "еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах".

"И с этим мы должны справляться", - заметил Гончарук и добавил, что в этом вопросе важным партнером является гражданское общество.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился в Кабмин с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.