Кабмин хочет провести аудит Пенсионного фонда

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что в этом году будет проведен международный аудит Пенсионного фонда.

Кабинет министр в этом году планирует провести аудит деятельности Пенсионного фонда Украины.

Об этом на форуме реформ "На пути в Вильнюс" заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В Пенсионном фонде планируем провести международный аудит, чтобы разобраться, что там происходит", - сказал он.

По словам премьера, в этом году правительство хочет получить ответ, правильно ли администрируются средства фонда и есть ли возможность сократить его расходы за счет исправления ошибок.

Напомним, правительство рассматривает возможность создания условий для того, чтобы удешевить проценты по ипотеке, которую предоставляют украинские банки.