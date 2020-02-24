Гончарук: Чтобы выплачивать ипотеку в Украине, нужно торговать наркотиками или оружием

Новости Бизнеса:Правительство рассматривает возможность создания условий для того, чтобы удешевить проценты по ипотеке, которую предоставляют украинские банки.

Сейчас молодая семья не может позволить себе купить квартиру в кредит из-за высоких процентов. Задача правительства - чтобы банки кредитовали максимум под 10%. При этом, проводить выплату ипотеки в украинских условиях невозможно.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье вечером в эфире телеканала "Украина 24".

"Молодая семья приехала в город... пошли на работу, какой-то доход получают, они сегодня никогда не смогут себе позволить купить в кредит квартиру, потому что проценты очень высокие... Если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высок. Ну, то есть я не знаю... наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня - это кабала... это невозможно", - сказал Гончарук.

По его словам, задача правительства - чтобы банки кредитовали максимум под 10%.

"Ипотека 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки будут дешево кредитовать экономику, это даст ей ресурс вкладывать деньги в реальный сектор", - рассказал Гончарук.

Как сообщал ранее Гончарук, за пять месяцев работы правительство запустило дешевые кредиты, снизило платежку, преодолело рейдерство и искорениол коррупцию на топ-уровне. И большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые.