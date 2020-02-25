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Кабмин возобновит должность главного государственного санитарного врача

Кабмин возобновит должность главного государственного санитарного врача
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился в Кабмин с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.

Кабинет министров Украины восстановит должность главного государственного санитарного врача, однако о восстановлении СЭС не говорится. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Относительно того, кто должен принимать решения и какие решения, когда министр находится в обсервации, хочу сказать что в свое время когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на все же на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована, сейчас она будет решением правительства восстановлена и в ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача и заместителя министра. И я думаю система будет работать четко и качественно",- сказал Ляшко.

Он напомнил, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая будет находиться в изоляции вместе с эвакуированными из Китая гражданами в течение 14 суток.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился в Кабинет министров с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.

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Как сообщалось, правительство решило ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу весной 2017 года, назвав ее дальнейшее функционирование "нецелесообразным".

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Кабмин, Санитарный врач, Виктор Ляшко.
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