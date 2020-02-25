Скачать
Вторник, 25.02.2020
Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет
Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет
Нацбанк напечатал первую партию обновленных 200-гривневых банкнот
С сегодняшнего дня введены в обращение обновленные 200 гривен
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет

Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук считает демократию в Украине одним из главных ее конкурентных преимуществ.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что Украина уже состоялась как демократическое государство, и это одно из главных ее конкурентных преимуществ.

"Главным достижением нашей страны за последние 10-летия является демократия, и как демократия мы уже состоялись, Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись", - отметил Гончарук.

Теперь, по его словам, задача государства - трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство. "Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала", - отметил он.

Премьер напомнил, что в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году будет сфокусировано на развитии экономики.

"Я уверен, что страна может быть изменена в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире", - отметил он.

Гончарук: Чтобы выплачивать ипотеку в Украине, нужно торговать наркотиками или оружием

Также глава правительства подчеркнул, что на самом высоком уровне украинской власти на данный момент нет коррупции. "В правительстве коррупции точно нет", - сказал он.

В то же время, Гончарук отметил, что много коррупции остается на среднем уровне государственного управления и на местах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Коррупция, Демократия, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию, которая "может стать войной"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
На Закарпатье у местного жителя подозревают коронавирус
На Закарпатье у жителя подозревают коронавирус
В Японии скончался старейший мужчина планеты
В Японии скончался старейший мужчина планеты
Участница &quot;Женского Квартала&quot; впервые станет мамой (Фото)
Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь