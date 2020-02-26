Мировые рынки падают второй день подряд из-за коронавируса

Новости Бизнеса:Накануне европейские индексы упали на 3-5%, американский Dow Jones потерял более 3%.

На европейских и американских биржах второй день подряд продолжается падение котировок в связи с ростом количества зараженных коронавирусом за пределами Китая.

"Тревожная перспектива того, что вспышка коронавирус может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики", - говорится в сообщении.

25 февраля падение на ведущих европейских биржах составило около 2%, такие же потери демонстрируют ведущие индексы в США. Новые опасения связаны прежде всего с резким ростом количества больных в Иране, Италии и Южной Корее.

Из-за падения индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике, суммарные доходы 500 богатейших людей мира сократилось на $139 миллиардов.

По состоянию на утро вторника, 25 февраля, в мире подтверждено 80 147 случаев заражения коронавирусом, 2 699 человек умерли. В Украине, по данным Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.