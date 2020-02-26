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"Сколько РФ украла украинского газа после аннексии Крыма": В "Нафтогазе" дали отчет

"Сколько РФ украла украинского газа после аннексии Крыма": В "Нафтогазе" дали отчет
16:02 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" оценили объемы незаконной добычи украинского газа РФ после аннексии Крыма.

Дочерняя компания "Нафтогаз Украины" "Черноморнафтогаз" оценивает объем незаконной добычи украинского газа Россией с момента аннексии Крыма в 10,4 миллиарда кубометров.

Об этом сообщила генеральный директор "Черноморнафтогаз", Светлана Нежнова, в ходе Украинского энергетического форума в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла с месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м. 

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Мы наблюдаем падение добычи с 2 млрд куб. м в 2014 году до 1,5 млрд куб. в 2019 году", – сказала она, отметив при этом роль международных санкций, которые препятствуют надлежащему обслуживанию буровых установок.

"Им мешают международные санкции. Они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться вертолетами, которые там есть для доставки вахты", – отметили она.

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Газ, Украина, Нефть, Нафтогаз, Крым, Черноморнафтогаз.
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