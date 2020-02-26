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"Большая стройка дорог": Власти профинансируют более 400 проектов

"Большая стройка дорог": Власти профинансируют более 400 проектов
13:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Государство собирается профинансировать более 400 проектов по строительству дорог.

Государственный фонд регионального развития (ГФРР) профинансирует 402 проекта, из которых 206 входят в объекты программы "Большая стройка", которая стартует с 1 марта.

Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сделали еще один шаг для старта Большого строительства уже с 1 марта... Утвердили на Правительстве перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет государственного фонда регионального развития. Речь идет о 402 проектах, из них 206 - объекты программы "Большая стройка", - написал Гончарук. 

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По его словам, Минрегион распределяет деньги ДФРР между областями в соответствии с планами строительства на этот год. Сейчас речь идет о 5,2 млрд грн ДФРР с 7,5 млрд грн, предусмотренных в 2020 году.

"Также утвердили порядок использования средств на строительство и реконструкцию: Запорожского моста, трассы Одесса - Мелитополь - Новоазовск на участке "Одесса-Николаев - Херсон", трассы Киев - Сумы - Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей", - добавил Гончарук.

Как сообщалось ранее, Укравтодор планировал начать ремонт дорог с 1 марта.

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Все по теме:

Украина, Дороги, Укравтодор, Алексей Гончарук, ГФРР.
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