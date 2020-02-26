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"Китай опять открыт": "Укрпошта" возобновила прием посылок

"Китай опять открыт": "Укрпошта" возобновила прием посылок
13:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:"Укрпошта" с 26 февраля возобновила прием посылок для отправки из Украины в Китай.

Публичное акционерное общество "Укрпошта" с 26 февраля возобновило прием всех видов почтовых отправлений из Украины в Китай.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. При этом в "Укрпоште" предупредили, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Как сообщалось ранее, "Укрпошта" объявляла о временной приостановке приема посылок в Китай в связи со значительным сокращением авиарейсов из-за вспышки коронавируса в этой стране.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

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Украина, Китай, Заболевание, Укрпошта, Посылки, Заражение, Коронавирус.
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