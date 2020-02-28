Готовится к антирекорду: цена на нефть падает до минимальных отметок

Новости Бизнеса:Стоимость нефти продолжает падать после того, как на предыдущей сессии торги завершились на минимальных отметках.

Цены на нефть опустились в пятницу до минимума более чем за год и могут зафиксировать максимальное недельное снижение за более чем четыре года.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,41 (на 2,73%) - до $50,32 за баррель. В четверг их цена упала на $1,08 (на 2,05%), составив на закрытие $51,73 за баррель. При этом апрельские контракты завершили день на минимуме с декабря 2018 года - $52,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,39 (на 2,95%) - до $45,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,64 (на 3,37%), завершив день на самой низкой отметке с января прошлого года - $47,09 за баррель.

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Инвесторы все больше обеспокоены тем, что эпидемия Covid-19 может превратиться в пандемию, поскольку вирус распространился за пределы своего эпицентра в Китае и зафиксирован еще в 46 странах.

Новые случаи заражения коронавирусом, о которых сообщалось во всем мире, теперь превосходят таковые в материковом Китае, где умерло более 2,7 тыс. человек. Еще 57 смертей были зарегистрированы в других странах.

"Снижение котировок нефти с начала вспышки заболевания отражает чувствительность сырьевых товаров к опасениям относительно роста глобальной экономики", - сообщается в отчете Commonwealth Bank of Australia. По мнению экспертов банка, спрос на нефть, вероятно, будет сокращаться в случае дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая.

Рынки нефти рассчитывают на дополнительное сокращение поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, которые заявили, что они адекватно и ответственно отреагируют на вирусный кризис.

Группа производителей OPEC+, которая в настоящее время сокращает добычу примерно на 1,2 млн барр./сут. (б/с), должна встретиться в Вене 5–6 марта.

Саудовская Аравия, ранее заявившая о продолжении сотрудничества с Россией в отношении нефтяной политики, в марте сокращает поставки нефти в Китай как минимум на 500 тыс. б/с из-за упавшего спроса со стороны местных НПЗ.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 50,32 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 51,00 доллара за баррель, что на 73 цента ниже уровня закрытия торгов ($51,73).