Скачать
Пятница, 28.02.2020
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля

Готовится к антирекорду: цена на нефть падает до минимальных отметок

Готовится к антирекорду: цена на нефть падает до минимальных отметок
10:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Стоимость нефти продолжает падать после того, как на предыдущей сессии торги завершились на минимальных отметках.

Цены на нефть опустились в пятницу до минимума более чем за год и могут зафиксировать максимальное недельное снижение за более чем четыре года.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,41 (на 2,73%) - до $50,32 за баррель. В четверг их цена упала на $1,08 (на 2,05%), составив на закрытие $51,73 за баррель. При этом апрельские контракты завершили день на минимуме с декабря 2018 года - $52,18 за баррель.

Коронавирус продолжает "давить" рынок нефти: цены падают
Коронавирус продолжает "давить" рынок нефти: цены падают Читать полностью

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,39 (на 2,95%) - до $45,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,64 (на 3,37%), завершив день на самой низкой отметке с января прошлого года - $47,09 за баррель.

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Инвесторы все больше обеспокоены тем, что эпидемия Covid-19 может превратиться в пандемию, поскольку вирус распространился за пределы своего эпицентра в Китае и зафиксирован еще в 46 странах.

Новые случаи заражения коронавирусом, о которых сообщалось во всем мире, теперь превосходят таковые в материковом Китае, где умерло более 2,7 тыс. человек. Еще 57 смертей были зарегистрированы в других странах.

"Снижение котировок нефти с начала вспышки заболевания отражает чувствительность сырьевых товаров к опасениям относительно роста глобальной экономики", - сообщается в отчете Commonwealth Bank of Australia. По мнению экспертов банка, спрос на нефть, вероятно, будет сокращаться в случае дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая.

Рынки нефти рассчитывают на дополнительное сокращение поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, которые заявили, что они адекватно и ответственно отреагируют на вирусный кризис.

Группа производителей OPEC+, которая в настоящее время сокращает добычу примерно на 1,2 млн барр./сут. (б/с), должна встретиться в Вене 5–6 марта.

В Украине спад промышленного производства за январь достиг более 5%

Саудовская Аравия, ранее заявившая о продолжении сотрудничества с Россией в отношении нефтяной политики, в марте сокращает поставки нефти в Китай как минимум на 500 тыс. б/с из-за упавшего спроса со стороны местных НПЗ.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 50,32 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 51,00 доллара за баррель, что на 73 цента ниже уровня закрытия торгов ($51,73).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Brent, Цена на нефть, Стоимость нефти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус никого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
04 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
В НАТО поддержали Турцию и осудили авиаудары в Идлибе
Эскалация в Сирии: НАТО собирается на срочное заседание
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь