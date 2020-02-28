В Минэнерго презентовали модель по урезанию "зеленых" тарифов

Новости Бизнеса:Заместитель Алексея Оржеля сравнил инвесторов в возобновляемую энергетику с гангреной. .

Вчера в ходе форума Ukrainian Energy Forum заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик представил очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов, пишет УНН.

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% — для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% — для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% — для СЭС мощностью свыше 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения зеленого тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат. Отвечая на вопрос возмущенных такими предложениями инвесторов, Чижик сравнил их проблемы с гангреной: "Когда пациент болен, у него, простите за такую аналогию, гангрена... Можно ампутировать ту часть, которая заражена. И пациент предстоит жить".

На такие новые более жесткие условия добровольно не пойдет большинство участников рынка, приведет к еще большему дефициту Гарантированного Покупателя. То есть чем хуже условия предлагаются инвесторам, тем больше становится проблема. Новый вариант снижения "зеленых" тарифов от Минэкоэнерго по оценкам экспертов не перекроет даже четверти от прогнозного дефицита Гарантированного покупателя в 17 млрд грн в 2020 году.

Чем перекрыть дефицит, господин Чижик не сообщил, как и не представил расчетов министерства. Получается, "ампутация пораженной гангреной части" не ликвидирует дефицит Гарантированного Покупателя, как и не спасет "пациентов" — инвесторов — от дефолта.

Алексей Фелив, управляющий партнер Integrites прокомментировал представленные предложения так: "Мне кажется, что позиция министерства идет в разрез с позицией Президента Украины, как и с позицией премьер-министра Украины о привлечении 50 млрд иностранных инвестиций. 50 млрд инвестиций никогда не будут вовлечены в украинскую экономику, если будут адаптированы предложения, которые сегодня выразило министерство".