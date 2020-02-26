Незаконные вырубки леса: Минэнергетики подсчитало миллиардный убыток за 5 лет

Новости Украины:В Украине за прошедшие 5 лет убыток от незаконной вырубки лесов составил 1 млрд гривен.

Убытки украинского государства от незаконных рубок леса за 5 лет оцениваются на уровне 1 млрд грн.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время выступления на презентации проекта Единой экологической платформы "ECO Platform".

"Ущерб государству от незаконных вырубок за 5 лет оцениваются на уровне 1 млрд грн", - сказал министр.

По его словам, для улучшения ситуации в лесной отрасли правительство начало такие проекты как "Лесной портал" и "Лес в смартфоне".

Как сообщалось ранее, в Украине за пять лет учтено более 10 тыс. уголовных преступлений из-за незаконной порубки леса.