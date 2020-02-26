Незаконные вырубки леса: Минэнергетики подсчитало миллиардный убыток за 5 лет

Убытки украинского государства от незаконных рубок леса за 5 лет оцениваются на уровне 1 млрд грн.
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время выступления на презентации проекта Единой экологической платформы "ECO Platform".
"Ущерб государству от незаконных вырубок за 5 лет оцениваются на уровне 1 млрд грн", - сказал министр.
По его словам, для улучшения ситуации в лесной отрасли правительство начало такие проекты как "Лесной портал" и "Лес в смартфоне".
Как сообщалось ранее, в Украине за пять лет учтено более 10 тыс. уголовных преступлений из-за незаконной порубки леса.