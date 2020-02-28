Украинские аграрии нарастили объемы экспорта зерновых

Новости Бизнеса:В Агропромышленном комплексе рассказали, что экспорт украинского зерна вырос на четверть.

С начала 2019/20 маркетингового года (июль 2019 — июнь 2020) по состоянию на 28 февраля 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 40,65 млн т.

Об этом свидетельствуют данные "Информационно-аналитического портала АПК Украины".

Экспорт зерновых в этом сезоне на 8,22 млн т (25%) превышает результат за аналогичный период прошлого маркетингового года (32,43 млн т).

На отчетную дату в разрезе культур из Украины экспортировано: пшеницы — 16,51 млн т (больше на 3,98 млн т по сравнению с аналогичным периодом); ячменя — 4,02 млн т (+740 тыс. т); кукурузы — 19,63 млн т (+3,64 млн т); ржи — 5 тыс. т (-82,6 тыс. т).