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В Украине экспорт рыбы за прошлый год вырос на 25%

В Украине экспорт рыбы за прошлый год вырос на 25%
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине на прошедший год показатель экспорта рыбы значительно увеличился и составил 25%.

В 2019 году экспорт украинской рыбы и продукции из водных биоресурсов увеличился на 25% - до 11,8 тыс тонн.

Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства Украины. 

"В 2019 году нашим государством поставлено на внешние рынки 11,8 тыс. тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму $46,4 млн. Такой результат в денежном выражении на $9,2 млн (25%) больше, чем за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении.

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Так, 37% всего украинского экспорта рыбопродукции (в денежном измерении) осуществлено в страны Европы. В страны СНГ поставлено 30% продукции и страны Азии – 29%.

Крупнейшим покупателем украинской рыбы и продукции из водных биоресурсов (в абсолютном измерении) стала Молдова – 2 тыс. тонн на $4,3 млн. Среди лидеров: Дания – 1,5 тыс. тонн на $7,6 млн, Германия – 1,3 тыс. тонн на $8,3 млн, Турция – 1,2 тыс. тонн на $4,8 млн и Южная Корея – 943 тонны на $2,7 млн.

В основном Украина экспортирует рыбу готовую или консервированную (сардины, сардинелла, килька или шпроты), свежую, охлажденную или замороженное рыбное филе и прочее мясо рыб (лосось, треска, судак), готовые продукты из сурими (крабовые палочки).

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В течение 2019 года в Украине произведено 67,8 тыс. тонн товарно-пищевой рыбной продукции.

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Украина, Экспорт, Рыба, Финансы, Биоресурсы.
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