Коронавирусные меры: В Украине на границах за сутки проверили более 75 тыс пассажиров

Новости Украины:В Украине за прошедшие сутки на границах проверили более 75 000 человек из-за коронавируса.

В рамках усиленных мер по недопущению занесения в Украину коронавирусной инфекции было проверено около 75 тысяч человек, которые въехали на территорию государства. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Меры продолжаются и только расширяют свою географию. Надеемся, к концу дня уже во всех направлениях будет осуществляться температурный скрининг лиц, которые следуют на въезд в Украину. За минувшие сутки в общем температурному скринингу подверглись почти 75 тыс. человек, из которых более 46 тыс. - на границе со странами ЕС, и более 13 тыс. - в столичных аэропортах", - сказал Демченко.

Кроме того, по его словам, было начато измерение температуры и на КПВВ на линии разграничения, чтобы обезопасить ситуацию и не допустить возможного распространения вируса территорией Украины.

"Больных за минувшие сутки, которые вызвали бы предостережения, обнаружено не было", - добавил Демченко.

Он подчеркнул, что ГПСУ мобилизует все силы, как самостоятельно, так и с местными органами власти и подразделениями Министерства здравоохранения, чтобы обеспечить все пункты пропуска необходимыми приборами для измерения температуры.