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В Киеве определили больницы для приема пациентов с коронавирусом

В Киеве определили больницы для приема пациентов с коронавирусом
13:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве шесть больниц готовы принимать больных с подозрением на коронавирус.

В Киеве определены больницы со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавирусом.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета в четверг.

"Не будем забывать, что украинцы обеспокоены ситуацией относительно коронавируса. В столице и в стране случаев заболевания этой болезнью нет, и не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такие случаи произойдут, если такое может случиться. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы, в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин, и лечение, если потребность в этом будет", - сказал Кличко.

Кличко также сообщил, что в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут учения для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

"Необходима и также кампания для того, чтобы объяснять людям. В школах, в других социальных учреждениях, общественных местах объяснять, какие симптомы, и информировать киевлян", - добавил он.

В комментарии руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская сообщила, что в Киеве есть больницы с инфекционными отделениями. Там есть боксы, которые полностью отвечают всем требованиям содержания во время лечения инфекционных заболеваний.

Так, по ее словам, среди больниц, которые готовы принимать людей на карантин - Киевская городская клиническая больница №4, Киевская городская клиническая больница №9, Киевская городская детская клиническая больница №1, Киевская городская детская клиническая больница №2 и Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, а также Александровская клиническая больница.

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Как сообщалось, 24 февраля и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что пассажиров самолетов, прибывающих в Киев, при подозрении инфицирования коронавирусом будут направлять в Александровскую больницу.

В мире по состоянию на 27 февраля подтверждено 82 тыс. 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 тыс. 755 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19

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Киев, Больницы, Коронавирус, Коронавирус в Украине.
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