СНБО: Ни один из 89 эвакуированных не больной на коронавирус COVID-2019

Новости Украины:Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об отсутствии коронавируса у 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах.

Ни у одного из 89 эвакуированных украинцев, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не выявлен коронавирус COVID-2019, сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирусом COVID-2019", - говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО в четверг утром.

Как отметили в СНБО, молекулярно-генетические исследования биологического материала, которые брались у эвакуированных украинцев, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля, а следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта.

До этого министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что оснований для того, чтобы продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет.

Впрочем, в Италии зафиксирован первый случай заражения коронавируса среди украинцев. Юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу.