"Правда, которую нужно сказать": в ГКАУ рассказали о состоянии космической отрасли Украины

Новости Бизнеса:В Госкосмагенстве отметили неутешительное состояние космической отрасли в Украине.

Состояние космической отрасли Украины на сегодняшний день является неутешительным, заявил во время публичного отчета о деятельности Государственного космического агентства Украины глава ГКАУ Владимир Усов.

"На сегодняшний день можно откровенно сказать, что состояние отрасли является неутешительным. И это та правда, которую нужно сказать, и это та отправная точка, от которой мы должны двигаться. Потому что, если мы не осознаем проблемы и не говорим о них, мы их никогда не решим", - отметил он.

По словам Усова, из 17 предприятий, которые подчиняются Госкосмагентству, восемь являются убыточными, причем из них два – находятся в стадии ликвидации.

"Львиная часть заявленной прибыльности – это курсовая разница, к сожалению, а не реальный результат предпринимательской деятельности, и не является результатом эффективной работы отрасли", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 24 января Кабинет министров назначил Владимира Усова главой Государственного космического агентства Украины.

Задолженность по зарплате перед работниками предприятий космической отрасли Украины по состоянию на данный момент составляет 343 млн грн.