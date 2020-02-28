Скачать
Пятница, 28.02.2020
Небывалые суммы: в Украине продолжает расти реальная зарплата
В Украине продолжает расти реальная зарплата
Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров
Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной
Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной

"Правда, которую нужно сказать": в ГКАУ рассказали о состоянии космической отрасли Украины

"Правда, которую нужно сказать": в ГКАУ рассказали о состоянии космической отрасли Украины
17:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГКАУ

Новости Бизнеса:В Госкосмагенстве отметили неутешительное состояние космической отрасли в Украине.

Состояние космической отрасли Украины на сегодняшний день является неутешительным, заявил во время публичного отчета о деятельности Государственного космического агентства Украины глава ГКАУ Владимир Усов.

"На сегодняшний день можно откровенно сказать, что состояние отрасли является неутешительным. И это та правда, которую нужно сказать, и это та отправная точка, от которой мы должны двигаться. Потому что, если мы не осознаем проблемы и не говорим о них, мы их никогда не решим", - отметил он.

По словам Усова, из 17 предприятий, которые подчиняются Госкосмагентству, восемь являются убыточными, причем из них два – находятся в стадии ликвидации.

Вопрос номер один в повестке дня: Кабмин направит средства на погашение долгов по зарплате горняков

"Львиная часть заявленной прибыльности – это курсовая разница, к сожалению, а не реальный результат предпринимательской деятельности, и не является результатом эффективной работы отрасли", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 24 января Кабинет министров назначил Владимира Усова главой Государственного космического агентства Украины.

КСУ признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы

Задолженность по зарплате перед работниками предприятий космической отрасли Украины по состоянию на данный момент составляет 343 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Космическая отрасль, Владимир Усов, ГКАУ, Госкосмагентство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
02 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
03 Как снизить холестерин без лекарств?
04 "Коронавирус никого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
05 Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Интернет для всех: в Минцифры рассказали о планах на следующие 3 года
Интернет для всех: в Минцифры рассказали о планах на следующие 3 года
СМИ: Украинка &quot;подхватила&quot; в Италии коронавирус
СМИ: Украинка "подхватила" в Италии коронавирус
На Донбассе снова ранен украинский военнослужащий
На Донбассе снова ранен украинский военнослужащий
Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля
Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь