В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга

Новости Бизнеса:В Украине накопилась задолженность по выплате зарплаты на 3 млрд грн, что на 16% больше чем за аналогичную дату 2019 года.

По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составила 3,034 млрд грн, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"На 1 февраля 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3034,1 млрд грн, или 99,9% по сравнению с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В том числе задолженность работникам экономически активных предприятий на указанную дату составляла 1,9 млрд грн (на 32,4% больше, чем на 1 февраля 2019 года).

Среди регионов Украины на 1 февраля 2020 года высокий уровень задолженности по выплате заработной платы был в Донецкой области (685,4 млн грн , на 33,5% больше, чем на 1 февраля 2019 года), на втором месте - Харьковская (392 , 8 млн грн, на 42,5% больше), на третьем - Днепропетровская (365,7 млн грн, в 2,6 раза больше) области.

Наименьшая задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля 2020 года была в Закарпатской (2,9 млн грн, на 11,4% меньше, чем на 1 февраля 2019 года), Черновицкой (4,0 млн грн, в 27,6 раза больше) и Ривненской (в 3,6 раза меньше) областях.

Как сообщалось, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 февраля 2019 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 2,6 млрд грн, что на 3,1% больше, чем на 1 февраля 2018 года.